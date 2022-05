Motards bezorgen 17-jarige Kobe in Tongeren verrassing van zijn leven

Het initiatief is door Benny Dieu uit Werm op poten gezet. Hij lanceerde een oproep via Facebook en die werd ondertussen al bijna 200 keer gedeeld. Kobe zit op school in het Sint-Gerardusinstituut in Diepenbeek. “We hebben hem wat voorbereid, want Kobe lijdt ook aan autisme”, zegt zijn mama. “Omdat hij niet goed tegen lawaai kan, gaan we hem een hoofdtelefoon opzetten. Kobe is best wat zenuwachtig, want hij weet dat familie en vrienden ook komen supporteren.” De motards verzamelden op de parking van de Carrefour in Bilzen om in colonne af te zakken naar Tongeren. Ze hadden ook een oproep gedaan om verjaardagskaarten mee te brengen. Kobe zal dit evenement niet snel vergeten. Hij houdt er een pijnlijke arm aan over van al dat wuiven. (diro)

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers