Benjamin Thomas pakt eindwinst in Boucles de la Mayenne, Sebastian Molano wint slotetappe na millimetersprint

Sebastian Molano heeft zondag de slotrit in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) gewonnen. De Colombiaan van UAE Team Emirates haalde het na 180 kilometer in Laval in de sprint voor de Venezolaan Orluis Aular en de Fransman Bryan Coquard. Amaury Capiot sprintte naar een zesde plaats. De eindwinst kwam op naam van de Fransman Benjamin Thomas (Cofidis).

Na de ritwinst van Amaury Capiot op zaterdag kreeg het peloton zondag de slotrit van 180 kilometer voorgeschoteld over een glooiend parcours, maar wel met een verwachtte massasprint. Toch beslisten zes renners hun kans te wagen en mee te schuiven in de vroege vlucht. Onder hen Gilles De Wilde. Uiteindelijk werden de koplopers op 4,1 kilometer ingerekend door het peloton, waarna AG2R Citroën een coup wilde plegen door kopman Benoît Cosnefroy uit te spelen in de vlakke sprint. De Fransman telde immers slechts drie seconden achterstand op leider Thomas en met nog 10, 6 en 4 bonificatieseconden te winnen aan de finish, was alles nog mogelijk. In de slotkilometer viel het plannetje in duigen nadat de Fransman het wiel verloor van zijn ploegmaten in de hectiek van de sprint en de andere sprintersploegen hen voorbij snelden.

In de sprint leek Lorenzo Manzin het te gaan halen, maar Molano sprintte langs de andere kant naar de zege, goed voor de achttiende profzege in zijn carrière, vooral behaald in kleinere rittenkoersen.

De eindwinst is voor Benjamin Thomas. Hij haalt het met drie seconden voor Cosnefroy. Greg Van Avermaet is elfde in het eindklassement op 21 seconden. Thomas volgt op de erelijst zijn landgenoot Arnaud Démare op.