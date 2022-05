Erg druk verkeer van kust naar binnenland door terugkeer vakantiegangers na lang weekend

Het is zondag al sinds de middag erg druk op de snelwegen van de kust naar het binnenland. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Voor een rit van Oostende naar Brussel bijvoorbeeld moeten automobilisten rond 16.30 uur rekenen op een reistijd van een uur en drie kwartier, een half uur meer dan zonder files. Door het minder goede weer is de terugkeer van vakantiegangers aan de kust na een verlengd weekend zondag al vroeger dan normaal begonnen