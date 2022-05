Liam Everts zet rasse schreden: vierde plaats in nog maar zijn zesde GP

Liam Everts (17) blijft grote stappen zetten in de MX2. In de Grote Prijs van Spanje parkeerde de Lummenaar zijn KTM op de vierde plaats. Het beste resultaat in zijn nog jonge carrière. Jago Geerts verloor zijn leidersplaats in het WK na twee crashes.

Eind februari zat Liam Everts nog in zak en as. De Lummenaar werd in Matterley Basin, waar de eerste GP plaatsvond, van de sokken gereden in de kwalificatierace. Everts junior liep daarbij een gecompliceerde vingerbeuk op en stond vier Grote Prijzen aan de kant. Maar intussen staat Liamski er weer helemaal. Begin deze maand zorgde hij in Maggiora al voor twee primeurtjes: voor het eerst in de top 5 van een reeks (vierde plaats) en voor het eerst in de top 10 van de GP (achtste).

In Arroyomolinos - bij 34 graden Celcius - deed Everts er nog een schepje bovenop: een zesde en vierde plek in de reeksen leverden hem een vierde plaats in de GP-eindstand op. En dat bij nog altijd maar zijn zesde GP-deelname. Straffe kost van de 17-jarige Lummenaar. Vooral de manier waarop Liam in duel ging met de ervaren toppers maakte indruk. Zo beet Mikkel Haarup, die vierde staat in het WK, een hele reeks lang zijn tanden stuk op de Limburger, die qua stijl - smooth, dansend, voetjes mooi op de steuntjes - enorm veel aan papa Stefan doet denken.

Jago Geerts. — © @fullspectrummedia

Zware crash Geerts

Hoe goed het Everts verging, zo veel moeite kende Jago Geerts in Arroyomolinos. De Balenaar mispakte zich - terwijl hij op kop reed - in de eerste ronde van de eerste reeks op een natte aanloop van een sprong en ging keihard tegen de grond. De rijder van het Genkse Kemea Yamaha had even tijd nodig om te bekomen, maar perste daarna nog een ferme inhaalrace uit zijn lijf: van de 23ste naar de 9de plaats. En grote rivaal Vialle? Die won natuurlijk de reeks.

Geerts lag tussen de reeksen lange tijd op de tafel van de Yamaha-kinesist. Ondanks pijn aan heup en rug schoot Jago opnieuw sterk uit het starthek in reeks 2. Zes ronden reed hij aan de leiding, maar dan liep het opnieuw mis. Geerts’ voorwiel schoof onderuit, Vialle zei dankjewel. De Fransman reed vlot naar een dubbele reekszege, Geerts bolde als tweede over de meet. Nog net goed voor een derde plek in de GP-eindstand. Zijn rode plaat van WK-leider is Geerts wel kwijt. Met nog tien Grote Prijzen te gaan - goed voor 500 punten - telt hij nu tien puntjes minder dan Vialle.

MX2: 1. Vialle (1+1) 50, 2. Längenfelder (2+3) 42, 3. Geerts (9+2) 34, 4. Everts (6+4) 33, 5. Rubini (3+9) 32. WK-stand: 1. Vialle 382, 2. Geerts 372, 3. Längenfelder 287, 4. Haarup 266, 5. Horgmo 259,... 13. Everts 116.