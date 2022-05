Joran Vliegen bereikt kwartfinales in gemengd dubbelspel op Roland Garros, maatje Gillé is potentiële tegenstander

Vliegen versloeg aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri in de tweede ronde (achtste finales) op het Parijse gravel de Franse tandem Clara Burel/Hugo Gaston in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

Ook Sander Gillé staat in de tweede ronde van het dubbelspel, samen met de Australische Storm Sanders. Zij nemen het later zondag op tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Brit Neal Skupski. Als Gillé en Sanders winnen, wachten Vliegen en Eikeri in de kwartfinales.

Vaste dubbelpartners Sander Gillé en Joran Vliegen konden zich eerder zondag niet voor de kwartfinales van het mannendubbelspel plaatsen op Roland Garros. Na 2 uur en 15 minuten moest het Belgische duo nipt de duimen leggen voor de Braziliaan Rafael Matos en de Spanjaard David Vega Hernandez. Het werd 6-4, 3-6 en 7-6 (10/6).