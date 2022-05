UITSLAG GIRO RIT 21. Jai Hindley geeft leiderstrui niet meer uit handen in slottijdrit Giro, die gewonnen wordt door Italiaan Matteo Sobrero

Hoe kwam de zege tot stand?

De renners kregen zondagavond om de Giro af te sluiten een relatief korte tijdrit van 17,4 kilometer voorgeschoteld. Kort, maar wel verraderlijk: met de Torricella Massimiliana (4,5 kilometer aan 4,6%) lag er een flinke bult in het circuit. Italiaans kampioen tijdrijden Matteo Sobrero trok er zich niets van aan: de 25-jarige tijdritspecialist van Team BikeExchange verpulverde de tijd van al zijn voorgangers en zette met een tijd van 22’24” een absolute kanontijd neer. Mathieu van der Poel deed een poging die te kloppen, maar kwam veel te kort: de Nederlandere eindigde op maar liefst 40 seconden van de Italiaan. Nadien was het nog uitkijken naar jongens als Tobias Foss en Lennard Kämna, al kwamen zij niet in de buurt van de tijd van Sobrero. De Nederlander Arensman van Team DSM kwam nog het dichtste bij, al deed ook hij 23 seconden trager dan Sobrero. Het zet de enorme kanontijd van Sobrero alleen maar meer in de verf. Straffe prestatie van de Italiaan.

In de strijd om het algemeen klassement kregen we geen verschuivingen meer te zien: roze trui Jai Hindley hield al bij al makkelijk stand door slechts 7 seconden trager te doen dan Carapaz, die vrede moest nemen met een tweede plek in het eindklassement. Mikel Landa vervolledigt het podium.

Wie reed zich in de kijker?

Het is cliché om de ritwinnaar hier aan te halen, maar de prestatie van Sobrero verdient voldoende aandacht. Hij toonde op het Italiaans kampioenschap tijdrijden al een uitstekende renner tegen de klok te zijn, en dat bevestigde hij ook in de Giro door de concurrentie ruim achter zich te laten.

Wat deden de Belgen?

De Belg Pieter Serry reed een verdienstelijke tijdrit 24’56” en zette een eerste toptijd neer, al bleef die niet lang op het bord staan wanneer Michael Hepburn de Belg van de troon stootte. Serry moest uiteindelijk vrede nemen met een 45e plek. Nadien werden de ogen gericht op Thomas De Gendt, al werd al snel duidelijk dat hij geen aanspraak kon maken op de ritzege: bij het tussenpunt had hij slechts de vierde tijd beet. Uiteindelijk finishte hij met een tijd van 24’08”, goed voor een uiteindelijke 19e plaats. Mauri Vansevenant kroonde zich tot derde beste Belg met een 58e plaats.

Verder nog iets dat u moet weten?

De laatste keer dat een tijdrit in de Giro eindigde in Verona, was in 2019. Toen was het verrassend de Amerikaan Chad Haga die onder meer Thomas De Gendt en Victor Campenaerts een loef afstak. Die laatste had nochtans een tijdje voor die tijdrit het werelduurrecord veroverd, en kwam in Verona vier seconden te kort voor de ritzege.