Maasmechelen

Tegen 2025-2026 gaat de Maasmechelse muziekacademie verhuizen van de voormalige mijngebouwen in Eisden naar de Regie aan de Kastanjelaan in Eisden Tuinwijk. Het huidige gebouw is niet alleen te klein, het is ook niet meer in de beste staat. “We voorzien nu al middelen om tegen 2025 te beginnen met de renovatie.”