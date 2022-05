Zizou Bergs grijpt naast eindzege in het Duitse Troisdorf na nederlaag tegen Slovaakse qualifier in finale

Zizou Bergs (ATP 200) is er niet in geslaagd om het Challengertoernooi in het Duitse Troisdorf (gravel/45.370 euro) op zijn naam te schrijven. De 22-jarige Limburger verloor zondag de finale van de Slovaak Lukas Klein (ATP 327), een qualifier, in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 16 minuten.