Neos Zutendaal op stap in Delft

Op 25 mei trok Neos Zutendaal naar Delft in Nederland. Een stad gelegen halverwege Den Haag en Rotterdam, bekend dankzij de befaamde schilder Johannes Vermeer, het Delfts blauw aardewerk en omdat de stichter van Nederland, Willem van Oranje er woonde en stierf.

Delft is gemoedelijk, je kan er van de oudste gebouwen in Nederland genieten, varen op de rijen en natuurlijk Delfts blauw kopen. Neos Zutendaal heeft er gewandeld en lekker gegeten. En ze hielden een mooie herinnering over aan een van de mooiste steden van Nederland.