Neos Zutendaal bezoekt de Floriade van Almere

Op 26 mei was Neos Zutendaal op de Floriade in Almere, een wereldtuinbouwtentoonstelling die om de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd.

Meer dan veertig landen laten op de Floriade zien wat ze in huis hebben om steden groen en gezond te maken. Met 28 leden maakte Neos een wereldreis door te wandelen door tuinen uit onder meer India, Luxemburg, China, Japan, Italië en Thailand. "Zo liet Cyprus ons zien hoe je van een kaal stuk stad met inheemse planten een groen park kunt creëren en toonden Japanners hun perfecte gearrangeerde tuinen of hoe ze met natuurlijke grondstoffen een traditionele ecologische levensstijl omarmen", klinkt het. "Op iedere editie van de Floriade is er een thema. Dit jaar was dat 'Growing Green Cities', waarbij oplossingen worden getoond die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Maar natuurlijk was het samen genieten van bloemen en planten in alle kleuren en variëteiten en in kunstzinnig samengestelde perken datgene wat de club het meest bekoorde."