Leerlingen Daltonschool 2 Hasselt op zeeklassen

“We vertrokken maandagochtend en werden uitgezwaaid door onze ouders”, vertellen de leerlingen. “Onze eerste stop was aan het speelgoedmuseum in Mechelen. Daar ontdekten we heel wat over de evolutie van speelgoed door de eeuwen heen en konden we zelfs een heleboel spelletjes uittesten. Daarna stapten we weer op de bus richting de zee. Bij aankomst aan ons hotel brachten we de bagage naar de kamers. We hielpen elkaar zoals echte Daltonners en hebben goed samengewerkt om alle koffers bij de juiste kamer te krijgen. Onze oudste leerlingen toonden zich dapper en sterk en hielpen jongere leerlingen waar nodig. Nadat we ons geïnstalleerd hadden, trokken we een eerste keer naar het strand. Even later was het tijd voor ons avondmaal en na een fikse avondwandeling gingen we moe maar voldaan naar bed.”

De volgende dag stond er sport en spel op het programma en werden de leerlingen door hun LO-leerkracht getrakteerd op leuke uitdagingen op het strand. “Iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet”, klinkt het. “De oudere leerlingen trokken dinsdag ook nog naar Zeebrugge en de jongere leerlingen konden genieten van een ritje met de gocarts en genoten van het zicht vanop de pier. We hebben geleerd over fauna en flora en bestudeerden visjes, garnalen, schelpen, kwallen, duinen, plantjes… We sloten de dag af met een partijtje mini-golf en kropen na een verfrissende douche onder de wol.”

Woensdagochtend startte met een stevig ontbijt. “Daarna maakten we onze picknick klaar voor ’s middags en werden de koffers gepakt. Door goed samen te werken is het bij iedereen gelukt. De bagage werd in de bus gezet en we trokken naar het Zwin om samen met een gids op ontdekking te gaan en ooievaars te spotten. Na een flinke wandeling door slikke en schorre en een lekkere lunch stapten we terug op de bus richting Hasselt. Het was een blij weerzien met onze ouders en we zijn er van overtuigd dat alle Daltonners goed geslapen hebben na zo een plezante driedaagse.”