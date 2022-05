Lintje van ontmoetingszaal COR in Beringen officieel doorgeknipt

De Beringse burgemeester en schepenen zakten vrijdag 27 mei af naar Koersel voor de officiële opening van de COR. De nieuwe ontmoetingszaal is al even in gebruik, maar nu werd het lintje dus doorgeknipt.

"De officiële opening is vandaag, maar de echte opening viel te beurt aan jullie zelf, de verenigingen", zei schepen van Stadsontwikkeling Patrick Witters. "Julie hebben al enkele maanden intensief gebruik kunnen maken van deze prachtige accommodatie."

Het was inmiddels al zeven jaar geleden dat het schepencollege besliste de oude COR per direct te sluiten omdat de veiligheid van de gebruikers in het gedrang kwam. De dakstructuur van de grote feestzaal boog zodanig door dat er bij hevige sneeuwval of felle neerslag acuut instortingsgevaar ontstond. "Maar met dezelfde vastberadenheid als waarmee we de grote feestzaal per direct gesloten hebben, beslisten we meteen dat er zonder verwijl een nieuwe COR gebouwd moest worden in Koersel en wel eentje met een groot podium en moderne theatertechnieken", aldus Witters. "Er werden meteen financiële middelen vrij gemaakt en een aanbestedingsprocedure opgezet om een ontwerper aan te stellen. Dankzij architectenbureau Q-bus hebben kwam er een prachtig ontwerp uit de bus dat langzaam maar zeker tot leven kwam dankzij uitstekende aannemers en hun werkkrachten."