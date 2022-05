Jongste bewoner Lobroekstraat Grote-Brogel huldigt 'zeverbank' in

Na weken lang voorbereiden, werd vrijdagavond in de Lobroekstraat in Grote-Brogel de 'zeverbank' officieel ingehuldigd. Die eer kwam toe aan Mirthe, een van de jongste bewoners van de straat. Doel is dat de bewoners elke laatste vrijdag van de maand samenkomen aan de bank om wat bij te praten.

Er werd de afgelopen weken hard gewerkt in de Lobroekstraat in Grote-Brogel. Buurmannen Robert, Thieu, Gerard en Dominique gingen op de plek tegenover B&B Wabi Sabi aan de slag. De gracht werd opgekuist, het hoge gras werd gemaaid en overtollige takken van overhangende bomen werden verwijderd. Doel: een buurtbank creëren.

Het idee voor een ‘Buurtbank’ ontstond al twintig jaar geleden, bij de voorbereidingen van de gouden bruiloft van Mia en Dré. Het moest een plek zijn om elkaar op een aangename en spontane manier te ontmoeten. Het is er toen niet van gekomen, maar ondertussen kwam de buurt wel samen op een jaarlijks Sint-Maartensvuur, georganiseerd door Hilde en Dominique.

Krijtbord

Het idee kwam opnieuw boven op de opening van Wabi Sabi B&B van Irène en Eric in 2021. Robert trok zijn stoute schoenen aan en vroeg de burgemeester of het mogelijk zou zijn een buurtbank te installeren. En zo geschiedde. Op 16 maart 2022 werd de 'zeverbank' geplaatst, met inbegrip van vier mezenkastjes en de inplanting van een speelweide voor kinderen. Er werd ook een ‘oldskool’ krijtbord geplaatst, waarop buren boodschappen kunnen achterlaten voor elkaar of waarop de buurtkinderen kunnen tekenen.

Elke buurtbewoner kreeg een uitnodiging in de bus om op vrijdagavond 27 mei om 18 uur naar deze plek te komen voor de plechtige inhuldiging van de Zeverbank. Iedereen was aanwezig, van jong tot oud. Drankjes en lekkere versnaperingen werden van alle kanten aangedragen. Iedereen had wel iets bij zich. Mirthe, een van de jongste bewoners van de Lobroekstraat, mocht de bank officieel inhuldigen. Daarna onthulden de kinderen ook de prachtige ideeënbus. Bedoeling is dat de buren elke laatste vrijdag van de maand samenkomen bij de bank om bij te praten. Maar af te meten aan de sfeer van afgelopen vrijdag, wordt er waarschijnlijk veel vaker aan de bank ‘gezeverd’.