Okra Heilig Hart verrast met flashmob voor 65-jarig bestaan

Tijdens de wekelijkse markt kon men er echt niet langs kijken: Okra was duidelijk aanwezig. Aan de mooie, bevlagde mobilhome kregen de voorbijgangers, bij een gratis aangeboden kop koffie, uitleg over de werking van Okra. Velen waren verrast over wat Okra te bieden heeft en wat de organisatie betekent voor 55-plussers. Als klap op de vuurpijl werd de aandacht getrokken door een flashmob en het optreden van de lijndansgroep van Okra Heilig Hart. Er was heel wat bekijks en appreciatie voor deze voorstelling. Een daverend applaus van het publiek deed dan ook deugd.

www.okra.be/trefpunt/hasselt-heilig-hart