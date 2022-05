Elise Mertens sneuvelt in achtste finales Roland Garros tegen Amerikaanse Cori Gauff, die eerder ook al Alison Van Uytvanck uitschakelde

Elise Mertens (WTA 32) is er niet in geslaagd de kwartfinales van het prestigieuze Grand Slam-toernooi Roland Garros te bereiken. In de achtste finales verloor onze landgenote in twee sets (6-4 & 6-0) van de Amerikaanse Cori Gauff (WTA 23), die zich ontpopte tot boeman van de Belgische vrouwen: eerder schakelde ze ook al Van Uytvanck uit, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel.