Hasselaar Steve Meert (42), bekend van FC Nerds, onverwachts overleden

Hasselt

Vrijdag is Hasselaar Steve Meert op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaderbreuk. Meert was behoorlijk bekend in showmiddens waar hij vooral furore maakte toen hij als voetballeek ingewijd werd in de voetbalsport in het programma FC Nerds waarin Johan Boskamp niet-voetballers coachte.