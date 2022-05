Onze tv-tips: sprookje in mineur, beroepsleugenaar en een populaire detective

Bad Influencer

NPO 3, ma, 22.13u

Je moet niet alles geloven wat je op internet leest. De volgers van de Australische influencer Belle Gibson kunnen daarover meespreken. Ze verklaarde dat ze terminaal was maar uiteindelijk kon ze de kanker op unieke wijze overwinnen. Haar miraculeuze genezing had ze volgens haar niet te danken aan chemokuren of chirurgische ingrepen maar aan een dieet en een natuurlijke therapie. Een verhaal dat te mooi klinkt om waar te zijn, en dat bleek het ook in het echt. (tove)

Allez l’Union

Canvas, ma, 21.20u

Club Brugge is dan wel kampioen geworden, maar het voetbalseizoen 2021-2022 was toch vooral dat van de Brusselse club Union Sint-Gillis. Pas op het allerlaatste moment kraakten de voetballers en moesten ze de landstitel aan de Bruggelingen overlaten. In de laatste aflevering van deze documentairereeks volgen we die allesbepalende weken achter de schermen, en krijgen we zo een unieke inkijk in hoe de Brusselaars het ontglippen van de titel beleefden. (tove)

Magnum P.I.

VTM Gold, ma, 20.35u

Van 1980 tot 1988 kroop acteur Tom Selleck in de huid van een privé-detective die allerlei avonturen beleefde op het exotische Hawaï. De reeks was wereldwijd een doorslaand succes en leverde de acteur een Emmy Award op. Grote namen zoals Ted Danson, Sharon Stone, Shannon Dorethy, Angela Lansbury en Frank Sinatra speelden gastrollen. Deze beroemde serie is eindelijk nog eens een keer integraal te zien. Maandagavond krijg je de allereerste aflevering te zien. (tove)