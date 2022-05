Leiderstrui van Remco Evenepoel komt niet meer in gevaar in Ronde van Noorwegen, Alexander Kristoff wint slotetappe na massasprint

Remco Evenepoel mag zich officieel de winnaar van de Ronde van Noorwegen 2022 noemen. Onze 22-jarige landgenoot veroverde in de koninginnenrit donderdag al de leiderstrui, en verdedigde die succesvol tot het einde. De Noor Alexander Kristoff (Intermarché) schreef zondagmiddag de slotetappe achter zijn naam nadat hij iedereen te snel af was in de massasprint.

Zoals haast elke etappe in deze Ronde van Noorwegen, kregen we ook zondag een vroege vlucht te zien. Zeven renners, waaronder de Belgen Gianni Vermeersch en Robbe Ghys kozen het ruime sop en kregen van het peloton een bonus van maximaal vijf minuten.

Onderweg was er aanvankelijk niet al te veel spektakel te noteren: dat bewees de tussensprint op dik 80 kilometer van de streep. Niemand schudde een extra inspanning uit de benen om bonificatieseconden te sprokkelen, per toeval kwam Joshua Gudnitz als eerste over de meet. Het grote spektakel vond plaats op zo’n 50 kilometer van de finish: een grote valpartij ontsierde de etappe, Remco Evenepoel kon nipt ontsnappen. Uno-X leek het zwaarst getroffen met maar liefst vier renners tussen de slachtoffers.

LEES OOK. Eerste grote valpartij in Ronde van Noorwegen is nu toch een feit, leider Remco Evenepoel ontsnapt ternauwernood

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met nog twee lokale rondes te gaan, had het peloton wel al flink wat seconden teruggewonnen op de kopgroep, dat zijn voorsprong zienderogen zag dalen. Een groep van drie, met Roosen, Vermeersch en Strong, hield nog wel iets langer stand dan de rest van de kopgroep, maar uiteindelijk werden ook zij in het absolute slot nog gegrepen waardoor we ons konden opmaken voor een massasprint in de bochtige straten van Stravanger.

Die sprint werd uiteindelijk gewonnen door Alexander Kristoff, die alles en iedereen te snel af was in zijn thuisland. Ethan Vernon en Mads Pedersen vervolledigen het podium van deze slotetappe.

Maar de leiderstrui kwam zoals verwacht niet meer in het gedrang in deze slotetappe. Onze landgenoot sluit deze zesdaagse rittenkoers knap af als winnaar, en dat is verdiend te noemen: hij won maar liefst drie van de zes etappes. En of hij in vorm is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Remco Evenepoel: “10 op 10!”

“Het voelt erg goed, want het is een nieuwe race die ik win. Dat ik ook drie etappes won maakt het nog mooier. Het was een perfecte week voor ons, ook al verloren we twee sprintetappes. Maar ik denk dat we onszelf tien op tien kunnen geven voor deze week”, aldus Remco Evenepoel.