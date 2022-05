Striemende regen houdt Formule 1 op: start GP van Monaco tot tweemaal toe uitgesteld

De auto’s stonden op de grid toen de beslissing door de wedstrijdleiding werd genomen. De Monegask en thuisrijder Charles Leclerc, tweede in het kampioenschap, staat op de pole voor zijn teamgenoot, de Spanjaard Carlos Sainz, en de twee Red Bulls van de Mexicaan Sergio Pérez en de Nederlander Max Verstappen, leider in het wereldkampioenschap.

Na een kwartier uitstel werden twee opwarmrondes achter de safetycar gereden, maar het regende zo hard, dat de wedstrijdleiding al snel besliste om de rode vlag uit te hangen. Alle piloten gingen terug de pits in en stapten daar uit hun auto’s. In de pitboxen van hun teams moeten ze wachten tot het minder hard gaat regenen.

Verstappen was aanvankelijk niet blij met het uitstel. De Nederlander, die in de kwalificatie niet verder was gekomen dan de vierde plek, hoopte juist op regen. “Waar wachten ze dan op? Tot het weer droog wordt?”, zei hij vanaf de startgrid over de boordradio tegen zijn team. Verstappen denkt dat hij in dergelijke omstandigheden meer kans heeft om te winnen in Monaco, waar inhalen normaal gesproken vrijwel onmogelijk is.

© AP