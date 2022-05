Hoe een Limburgse dierenarts de zeldzaamste vogel ter wereld hielp herrijzen

22 jaar nadat de spix’ ara volledig uitgestorven is in het wild,vliegt de zeldzaamste vogel ter wereld over twee weken terug de natuur in. Een wereldprimeur, dankzij een Qatarese sjeik, dierenpark Pairi Daiza, een zwerm papegaai-leraars en dierenarts Tim Bouts, die er zijn levenswerk van maakte. Voor het project van vele miljoenen euro’s pendelt hij heen en weer tussen Brugelette en Brazilië in een privéjet, met alleen ‘zijn’ ara’s. En zeggen dat het niet zeker is dat het project slaagt. “Heel de wereld is nu naar ons aan het kijken.”