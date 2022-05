Net niet! Yanina Wickmayer grijpt in Israël net naast toernooizege

Yanina Wickmayer (WTA-554) is er zondag net niet in geslaagd het ITF-toernooi in het Israëlische Netanya te winnen. In de finale van het met 25.000 dollar gedoteerde hardcourttoernooi moest ze met 6-1 en 6-3 het onderspit delven voor het Australische tweede reekshoofd Priscilla Hon (WTA-240).