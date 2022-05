Liverpool vraagt onderzoek naar chaos voor aftrap Champions League-finale

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zaterdag in het Stade de France in Parijs, begon ruim een halfuur later dan voorzien. Dat had alles te maken met de chaos en de drummende massa buiten het stadion. De politie pakte 105 mensen op. Liverpool vraagt een onderzoek.

De Uefa maakte in eerste instantie bekend dat de aftrap, die voorzien was om 21 uur, met een kwartier verlaat werd om veiligheidsredenen. Nog heel wat fans - vooral van Liverpool - stonden buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties wilden een stormloop op de toegangen vermijden. Er zouden ook bijzonder veel supporters zonder ticket in de buurt van het Stade de France hebben rondgehangen. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen, zo was te zien op fragmenten op sociale media. De politie gebruikte ook traangas of pepperspray. Niet veel later werd het aftrapuur opnieuw met een kwartier verlaat, tot 21.30 uur.

Uiteindelijk konden Liverpool en Real, na de openingsceremonie, even na 21.30 uur de finale op gang trappen.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken liet zondag weten dat 105 voetbalsupporters zijn opgepakt en 39 in voorhechtenis genomen.

© AFP

Liverpool vraagt onderzoek naar chaos

Liverpool vraagt een onderzoek naar wat er gebeurd is rond het Stade de France. “Wij zijn zeer teleurgesteld over de problemen met de toegang tot het stadion en het in elkaar stuiken van de veiligheidsperimeter waarvan de fans van Liverpool vanavond in het Stade de France het slachtoffer zijn geworden”, liet de Engelse topclub zaterdagavond tijdens de finale weten.

“Wij vragen om een officieel onderzoek naar de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen”, aldus Liverpool verder.

Uefa: groot aantal fans met ‘vervalst ticket’

De Europese voetbalbond Uefa wijt de chaos aan het grote aantal fans zonder geldig toegangsbewijs. Volgens de Uefa raakten de draaiende toegangspoortjes aan de Liverpool-kant van het stadion geblokkeerd omdat duizenden supporters, die valse tickets hadden gekocht, er niet door konden. Dit veroorzaakte verdere opstoppingen. De aftrap werd uitgesteld om zo veel mogelijk fans met een ticket binnen te krijgen.

De politie gebruikte traangas, aldus de Uefa. De federatie betuigde haar medeleven met de fans die door de incidenten waren getroffen en kondigde aan dat zij met de Franse politie en de Franse federatie zou samenwerken om de situatie aan te pakken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin klaagde in een tweet over de houding van de “duizenden Britse supporters zonder ticket of met valse tickets die de toegang forceerden”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen