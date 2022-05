Geen nieuwe stunt: Sander Gillé en Joran Vliegen stranden in achtste finales van Roland Garros

In de eerste ronde hadden Gillé en Vliegen nog gestunt door de Franse titelverdedigers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, de derde reekshoofden op het gravel in Parjs, uit te schakelen. Ze namen voor de derde keer samen deel aan het Frans Open. In 2020 gingen ze er in de eerste ronde uit, vorig jaar waren de achtste finales (derde ronde) ook al het eindstation.