Franse politici maken zich zorgen om Olympische Spelen in 2024 na chaos bij CL-finale

De chaos rond het Stade de France bij de finale van de Champions League heeft in Frankrijk tot zorgen geleid over de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Diverse politici reageerden kritisch op de gebrekkige organisatie rond de voetbalfinale tussen Real Madrid en Liverpool (1-0). De wedstrijd begon ruim een half uur later dan gepland, omdat duizenden Engelse supporters het stadion niet in kwamen. De politie zette traangas in toen sommige voetbalfans over de hekken rond het stadion klommen en zo naar binnen wisten te dringen.

“Een schande voor Frankrijk”, schrijft de voormalige presidentskandidaat Nicolas Dupont-Aignan op Twitter. Nathalie Loiseau, een Française die namens de partij van president Emmanuel Macron in het Europees Parlement zit, deelde op Twitter tv-beelden van de ongeregeldheden. “Een constatering: we zijn nog niet klaar voor de Spelen van Parijs 2024. Wat ik hoop: dat we ons hiervan nu bewust zijn en dat de staat, de stad en de organisatoren echt samen gaan optrekken.”

Volgens de Europese voetbalbond UEFA ontstonden de problemen omdat heel wat fans van Liverpool over valse kaarten bleken te beschikken. Ze kwamen daardoor niet door de toegangshekken en dat leidde weer tot lange wachtrijen buiten het stadion. Ook de Franse autoriteiten geven de Engelse supporters de schuld. “De pogingen van duizenden Engelse fans om via inbraak of fraude het stadion in te komen, hebben het werk van de stewards en politieagenten heel lastig gemaakt”, aldus Amélie Oudéa-Castéra, de Franse minister van Sport. “Geweld hoort niet thuis in de stadions.”

Andere politici vinden juist dat de Franse overheid zelf fouten heeft gemaakt. Marine Le Pen, die het vorige maand tijdens de Franse presidentsverkiezingen moest afleggen tegen Macron, riep zondag op om een parlementaire enquête in te stellen om uit te zoeken hoe het zo mis kon gaan. Jean-Luc Mélenchon, ook een presidentskandidaat, sprak van een “compleet falen” van de veiligheidsdiensten. “Er zijn duizenden valse kaartjes verkocht en niemand had iets door.” De Franse politie meldde dat één persoon is gearresteerd die vijftig valse tickets probeerde te verkopen.

De clubleiding van Liverpool heeft om een onderzoek gevraagd naar de oorzaak van de chaos.

