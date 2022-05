Hermien Peters en Lize Broekx winnen zilver in K2 op World Cup in Polen, Artuur Peters pakt brons in K1

Door de ongunstige weersomstandigheden werd in Poznan het wedstrijdschema van de World Cup II overhoop gehaald. B- en C-finales werden geschrapt en A-finales van zaterdag naar zondag verschoven. Voor de Belgen betekende dit geen B-finale voor de K2 Peters - Sikkens, noch voor Lize Broekx in de K1 500m. Hermien en Artuur Peters gingen op de slotdag het water op voor hun K1 finales en deden het daarin overweldigend. Artuur finishte derde en mocht het erepodium op voor het brons. Hermien kwam amper 19/100 van één seconde te kort om dat huzarenstuk van haar broer fijntjes over te doen. Ze deed het twee uur later dan weer wel met Lize Broekx in K2 500m. Sterker nog: Hermien en Lize finishten tweede en dat zilver betekende een tweede World Cup medaille voor de Belgische kajakwereld en voor familie Peters in het bijzonder.

Artuur Peters waande zich bij de start van zijn medaillerace in een Olympische finale. Zo lag hij naast de Portugees Pimenta, Olympisch brons, en de Tsjech Dostal, 5de op de OS en ex-wereldkampioen. De andere tegenstanders waren ook niet gering. Met de Australiër Green, de Argentijn Vernice en de Duitser Hiller trof hij de nummers zeven en acht uit de Olympische finale en de Duitse vice-wereldkampioen K2 500m. Artuur kwam na een rustige start aan het 250m punt pas als zevende door op net geen vier seconden van leider Pimenta. Halfweg lag de 25-jarige recordhouder van de Container Cup al vijfde en kreeg hij aansluiting met de medaillekandidaten, want hij had ook zijn achterstand op Pimenta al netjes gehalveerd. In de laatste 250m sprintte Artuur zich in de top drie op minder dan twee seconden van de Portugese winnaar Fernando Pimenta en een halve seconde na de Australiër Green. Artuur zag daarmee één van zijn beste prestaties ooit bekroond met een bronzen World Cup medaille.

Zijn twee jaar oudere zus Hermien besefte aan de start van haar K1-500m finale dat het brons evenaren van haar broer geen sinecure zou worden. De Neerpeltse topkajakster lag naast drievoudig Olympisch kampioen Lisa Carrington en de Poolse zilveren medaillewinnares Anna Pulawska. Vier andere tegenstanders peddelden in Tokyo ook een Olympische finale. Peters, zesde op de Spelen, sprintte in de slotmeters de Australische Bull en de Canadese Russell voorbij en kwam amper negentien honderdsten van één seconde tekort om de Duitse Jule Hake, 4de in Tokyo, van het erepodium te peddelen. De Nieuw-Zeelandse Lisa Carrington loste haar favorietenrol alweer perfect in en liet de Poolse Pulawska met meer dan één seconde achter zich.

“Geweldige aanzet naar Spelen in 2024”

Twee uur later bleek Hermien Peters volledig hersteld en leverde ze in het Olympische K2 500m samen met Lize Broekx een schitterende finale af. In de slotmeters snelde het Neerpeltse duo de drievoudige Olympische kampioene Lisa Carrington, de Australiërs Bull-Clarke, 5de in Tokyo, voorbij. Ze finishten onverhoopt tweede op iets meer dan één seconde na de Duitse winnaars Paszek-Hake.

Maarten De Wilde, technisch directeur Topsport Vlaanderen Kajak, zag het allemaal graag gebeuren: “Dit is een geweldige aanzet naar de Spelen 2024. Onze topatleten lijken super gemotiveerd en laten nu al duidelijk progressie zien. Ik denk niet dat het Belgisch kajak ooit een World Cup tornooi afsloot met een zilveren, een bronzen medaille en een vierde plaats!”