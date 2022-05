Natuurlijk de beste keeper ter wereld

Nooit was een doelman zo beslissend in de finale van de Champions League, op de WK-finale na de belangrijkste wedstrijd op deze planeet. Nooit was een Belg zo beslissend in een eindstrijd tussen twee legendarische topclubs om het hoogst haalbare. Thibaut Courtois heeft niet alleen geschiedenis geschreven. Dit is historisch, een duur woord maar op zijn plaats. Bij leven een legende.