Oekraïne pronkt met beelden van nieuwe Harpoon-raketten: “Genoeg om Russische vloot tot zinken te brengen”

Oekraïne heeft videobeelden gedeeld van Harpoon-raketten die afkomstig zijn uit Denemarken. De raketten dienen onder meer om de Oekraïense kust te beschermen, aldus de Oekraïense minister van Defense Oleksii Reznikov. En ook Sergey Bratchuk, de woordvoerder van het Oekraïense leger, is zeer enthousiast over de nieuwe raketten. “’Het zijn er genoeg om een hele Russische vloot tot zinken te brengen”, meldt hij. “Geweldig, zo’n anti-scheepsraket. De doeltreffendheid ervan is al duidelijk aangetoond tijdens testlanceringen.”