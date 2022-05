Thomas Crab tekende een nieuw contract van drie seizoenen bij Okapi Aalst en blijft dus tot 2025 coach van de Ajuinen. De 35-jarige Lierenaar is onder meer ex-coach van tweedeklassers Guco Lier en Oxaco en was assistent-coach van Roel Moors bij Telenet Giants Antwerp en het Duitse Bamberg en Göttingen. Dit seizoen was hij assistent van Yves Defraigne bij Okapi Aalst. Toen Defraigne werd ontslagen werd hij coach van Okapi Aalst. (cpm, rwd)