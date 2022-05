Vlaamse arts die apenpokken onderzoekt: “Veel nieuwe en ongekende virussen zullen vroeg of laat ook onze richting uitkomen”

De apenpokken hebben hun weg naar Europa gevonden. Normaal gezien trekken artsen en virologen naar Afrika om daar het virus te gaan bestuderen. Nu keren ze echter terug naar Europa en zetten ze bij ons hun kennis in ter bestrijding van de beruchte ziekte. Ook dokter Laurens ­Liesenborghs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen reisde vanuit Congo naar huis met een belangrijke boodschap: “Veel nieuwe en ongekende virussen zullen vroeg of laat ook onze richting uitkomen.”