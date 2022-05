Bocholt/Weert

Het ruiterstandbeeld van Philips van Horne begon dit weekend aan zijn laatste reis van Bocholt naar Weert. Daar komt het te staan in het vernieuwde stadspark. Of Philips van Horne Bocholt ooit bezocht weten ze in Bocholt niet. “Dit bezoek heeft alleszins voor hernieuwd en goed nabuurschap gezorgd”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen.