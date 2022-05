Gers Pardoel deelt beelden op Instagram van schietincident in Hoboken nadat man wild tekeergaat met hamer

In de Krugerstraat in Hoboken heeft zaterdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Een man, die wild tekeerging met een hamer, werd afgevoerd met de ambulance. Later op de dag deelde de Nederlandse zanger Gers Pardoel beelden van het incident op Instagram.

“Een man die psychisch gestoord is, keerde zich tegen de politie”, laat politiewoordvoerder Wouter Bruyns weten. “Er is niemand neergeschoten of gewond, maar er is wel degelijk een schot gelost.”

De man zou auto’s beschadigd hebben met een hamer in de buurt van een kleinschalig evenement. De omstandigheden van het schot worden nu, zoals altijd bij het gebruik van een vuurwapen door de politie, onderzocht door het gerechtelijk lab.

Volgens Bruyns was de man met de hamer “volledig buiten zichzelf en in een waan.” Hij werd overmeesterd door de politie en naar een ambulance gebracht voor verzorging.