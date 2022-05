Tweede brand in drie maanden in huis in Hechtel-Eksel

In een leegstaand huis in de Heidestraat in Hechtel-Eksel is zondagochtend een brand uitgebroken. Het huis was onbewoonbaar verklaard na een eerdere brand eind februari. De politie onderzoekt de oorzaak.

Op 27 februari brak een eerste keer brand uit in de vrijstaande woning. Vermoedelijk was de bewoner in slaap gevallen terwijl er nog een sigaret brandde. Al snel was er sprake van een uitslaande brand, maar de bewoner kon op tijd vluchten. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

Zondagochtend was het nog steeds onbewoonbaar, toen rond 3.45 uur weer een brand uitbrak. De brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse en zag een gloed en rookontwikkeling door de ramen. In de hoek van een van de kamers was het opnieuw aan het branden. Het vuur kon snel geblust worden. Er was niemand aanwezig in de woning en er stonden geen meubels in. De schade van de vorige brand was nog duidelijk te zien. De politie stuurde een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. gvb/siol