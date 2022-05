Geen minuut gespeeld in Champions League-finale, maar ook Eden Hazard geniet mee van zege Real Madrid

Thibaut Courtois schitterde zaterdagavond bij Real Madrid in de gewonnen Champions League-finale, maar behalve de doelman mocht nog een andere Rode Duivel een winnaarsmedaille in ontvangst nemen. Eden Hazard zat tijdens de finale negentig minuten op de bank, maar nam na afloop uiteraard ook deel aan de festiviteiten met de rest van het team. Bij het vormen van de erehaag voor verliezer Liverpool kreeg Mo Salah zelfs een aaitje over het hoofd van de Rode Duivel.

Ondanks het feit dat Hazard in de finale geen minuut speelde, treedt hij wel samen met Courtois toe tot een select groepje van Belgische spelers die de Beker met de Grote Oren hebben gewonnen. Naast Courtois zijn Divock Origi (met Liverpool in 2019) en Eric Gerets (PSV in 1988) de enige Belgen die in hun gewonnen finale ook op het veld stonden.

Hazard komt in hetzelfde rijtje als Daniel Van Buyten, die in 2013 met Bayern München meespeelde in de Champions League-campagne maar niet in actie kwam tijdens de finale. Thomas Vermaelen (met Barcelona in 2015) en Simon Mignolet (met Liverpool in 2019) kunnen ook een Champions League-titel op hun palmares schrijven, maar speelden toen in het hele Europese seizoen geen enkele minuut.

© REUTERS

