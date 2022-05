Special Olympics na twee jaar helemaal terug: “Even al je problemen aan de kant schuiven en gewoon genieten”

“De Special Olympics zijn voor mij een manier om alles even te vergeten”, zei een atleet eerlijk. “Na twee jaar corona, waarin we allemaal hebben afgezien, is het leuk dat je hier even al je problemen aan de kant kan schuiven en gewoon kan genieten. Het is ook belangrijk dat dat kan. Het voelt weer even als normaal aan na die moeilijke periode.”

Groot succes

De 38e editie van de Special Olympics vond plaats in Louvain-la-Neuve. Het jaarlijkse nationale evenement voor atleten met een verstandelijke beperking was dit jaar weer een groot succes. Met 2.755 atleten en meer dan 10.000 toeschouwers was het vier dagen lang één groot feest. Het draaide om sport, maar ook om veel meer dan dat. “Winnen is leuk, maar hier zijn is belangrijker”, vertelde een trotse atleet.

Van woensdag tot vrijdag stonden er 16 disciplines op het programma, waaronder voetbal, atletiek, zwemmen en gymnastiek. De sporten waren verdeeld over sites in Louvain-la-Neuve, Ottignies en Eigenbrakel. Voor zij die wilden was er ook een sfeervol olympisch dorp, daar konden de atleten samen met hun familie en vrienden genieten van lekker eten en goede muziek.

Voor die muziek werd gezorgd door de jongeren van XL AIR Radio. Met Special FM maakten ze van in het Olympisch dorp live radio, waarbij de atleten ook zelf platen konden aanvragen. Van ABBA tot Mega Mindy, alles hebben we uit de speakers horen komen.

Het competitieve is slechts een onderdeel

De atleten haalden stuk voor stuk het beste in zich naar boven voor een medaille. Welke kleur die had maakte voor hen dan ook niet uit. Van nummer één tot de allerlaatse plaats, alle atleten kregen er een. Zo zagen we mensen rondlopen met meer dan tien medailles rond hun nek. “Dat is niet eens zo zwaar hoor.”

Het competitieve element blijft dus miniem. “De eerste keer dat ik deelnam in badminton won ik goud, de tweede keer zilver”, horen we bij een sporter. “Maar het meedoen is natuurlijk veel belangrijker, winnen of verliezen maakt niet uit. Mijn ouders zijn altijd supertrots op mij, die waren ook alle dagen hier om voor mij te supporteren.”

Naast de atleten en toeschouwers, waren er 1.100 coaches en 1.800 vrijwilligers aanwezig om het evenement in goede banen te leiden. En ook bij hen was de glimlach een constante factor. “Je krijgt energie door met de atleten te werken”, vertelde een vrijwilliger ons. “Ik doe dit al jaren en ik blijf altijd met plezier terugkomen. Zeker na twee jaar zonder doet dit echt deugd.”

Bekende koppen

Elk jaar zijn er ook enkele bekende gezichten die het evenement steunen. Dit jaar was Belgian Tornado Jonathan Sacoor een van de ambassadeurs, hij mocht de Vlam van de Hoop ontsteken samen met een atlete. “Het is echt een ongelooflijke eer om deel te mogen uitmaken van dit evenement”, zei Sacoor bij de collega’s van Sporza. “Op menselijk vlak is dit een erg verrijkende ervaring.”

© BELGA

Ook Red Flame Tessa Wullaert was aanwezig. “Het is geweldig om hier te zijn, en als ambassadrice lijkt het mij ook maar logisch dat ik hier ben.” De nieuwe aanvalster van Fortuna Sittard is een vaste gast op de Special Olympics. Ook olympiër Ismael Debjani was aanwezig op de slotceremonie. Het zijn maar enkele namen van de vele mensen die de Special Olympics diep in hun hart dragen.

Op naar volgend jaar

Voor veel atleten was het een unieke ervaring en was het ook heel belangrijk om aanwezig te zijn, maar het waren ook vier lange en slopende dagen. “Vanavond een feestje? Ik ga zo snel mogelijk mijn bed in”, lachte een atleet. “Het was een geweldige evenement maar ik ben nu echt kapot.”

De Special Olympics vinden elk jaar plaats, volgend jaar zal het in Mechelen zijn. Maar 2023 is ook een olympisch jaar, want om de vier jaar zijn er de Special Olympics World Games. Deze keer vinden die plaats in Berlijn, en ook België zal een delegatie sturen. Het hele gebeuren toont aan dat G-sport ook in ons land aan het groeien is, iets wat we na een evenement als dit alleen maar kunnen toejuichen.