Complete chaos bij Stade de France voor CL-finale: “Mensen werden geplet en geslagen”

Totale chaos ging vooraf aan de Champions League-finale, waar hordes Liverpool-fans zonder kaartje zaterdagavond het stadion bestormden om hun club alsnog live in actie te zien. „Mensen werden geplet, geslagen en zelfs kinderen kregen traangas in hun ogen.”

Niet de Liverpool-fans, maar de UEFA heeft alle schuld aan de wanorde in Parijs. Dat vindt Nederlander Rien, die samen met zijn zoon hoopte een leuke wedstrijd bij te wonen in de Franse hoofdstad. Vanuit het stadion vertelt de voetballiefhebber zaterdagavond gehaast wat hij luttele minuten daarvoor allemaal voor zijn ogen heeft zien gebeuren. „Dronken supporters met én zonder kaartje klommen over hekken, mensen werden vol in hun gezicht geslagen en sommigen werden door medewerkers van tv-zenders op hun trucks geheven omdat ze geplet werden. Ik ben bij best veel wedstrijden geweest, ook in Liverpool zelf, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Rien ontdaan.

© AP

“De organisatie heeft een grote fout gemaakt. Door het te laat arriveren van de fans zou de wedstrijd uitgesteld worden, maar niks te laat ’arriveren’, dat is grote onzin. De fanzone in de stad was om half zes al leeg; iedereen was ruim op tijd vertrokken. Fans zonder tickets konden gewoon veel te dicht bij de poorten komen”, vertelt Rien. “Normaal laat je aan het begin van het terrein je ticket zien, kan je doorlopen en moet je daarna voor je je vak in mag nog een keer je kaartje laten checken. Nu werd er bij de eerste controle alleen gefouilleerd. Zowel mensen met als zonder kaartje liepen dus door elkaar heen, klommen over hekken, gooiden andere hekken weer dicht en zo ontstond er een kettingreactie van dronken, agressieve fans die koste wat het kost het stadion in wilden.”

Ook Rien en zijn zoon zelf hebben behoorlijk wat moeite moeten doen om binnen te komen. “Voor onze neus werden de poorten dichtgezet met dranghekken en vuilcontainers. Heel even dacht ik, nu ben ik aan de beurt, daar tussen een grote groep mensen in. Toen heb ik mijn telefoon in de lucht gezwaaid en geschreeuwd ’ticket, ticket’. Klimmend en klauterend over hekken en mensen zijn wij uiteindelijk toch binnengekomen.”

© AP

Rien snapt de frustratie bij de betalende fans dan ook maar al te goed. “Ik zou ook boos worden als ik het stadion niet in kom met mijn kaartje. De man naast mij op de tribune heeft hier tweeduizend pond voor betaald. Die offeren er echt wat voor op en worden dan redelijk gestoord als ze niet binnenkomen. De andere gasten waren dronken gelukszoekers, die dachten het gewoon maar te proberen en we zien wel wat er gebeurt.”

Volgens voetbalbond UEFA waren valse toegangskaarten de reden dat de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid in Parijs zaterdagavond een half uur later begon. “De toegangspoorten aan de kant van Liverpool werden geblokkeerd door duizenden fans die neptickets hadden gekocht die niet werkten in de poorten”, zo staat in de verklaring van de UEFA.

© AFP

In het stadion is de rust na het begin van de wedstrijd weer enigszins wedergekeerd. “Maar er zitten hier wel veel die er niet horen te zijn. Tot nu toe gaat dat goed, maar dat kan nog wel problemen opleveren.” De voetbalfan kijkt met een dubbel gevoel de finale af. “Ik hoop dat het na de wedstrijd niet wéér misgaat, maar dat zal denk ik van het resultaat afhangen. Voor de lieve vrede is het beter als Liverpool wint, maar voor Ajax is winst van Real Madrid beter”, kan Rien nog lachen.

“Overal gevechten”

De Nederlandse rapper Yassin, bekend als YStijd, was vlakbij het Stade de France zijn nieuwste videoclip aan het opnemen toen het losbarstte. “De hele stad stond volgens mij op z’n kop; overal om ons heen werd gevochten.” De melding dat de wedstrijd werd uitgesteld, was volgens Yassin olie op het vuur voor de Britse voetbalfans. “Toen werd de chaos eigenlijk alleen maar groter. Op dat moment zijn wij ook gelijk vertrokken, want daar wil je niet tussen zitten”, vertelt hij van vlakbij de Eiffeltoren. “Hier is het ook super druk, maar zaten mensen wel rustig op hun schermpje de wedstrijd te kijken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen