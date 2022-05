Oldtimerhappening in Zelem zondag brengt hulde aan klompenmakerij in Loksbergen

Auto’s uit grootvaders tijd, dito motoren, bromfietsen en tractoren, ze vallen vandaag in Zelem allemaal te bewonderen. Als bezoeker ga je je beslist de ogen uitkijken op de bijzondere stoommachine en de klompenmachine. “De stoommachine werd in 1909 in Mannheim in Duitsland gebouwd”, zegt Tom Adriaens. “Ze is goed voor 21 stoom PK’s en werd onmiddellijk geëxporteerd naar Brazilië voor het verpompen van water in een rietplantage. Het speciale aan deze stoommachine is haar vuurkist, omdat men daar de ketel ook stookte met riet wat een lagere energetisch waarde heeft dan de steenkool hier bij ons. Rond de jaren 2000 is ze dus opnieuw verscheept naar Europa, meer bepaald naar Nederland waar men twee jaren aan de restauratie ervan heeft gewerkt. Ze wordt nu op demo‘s gebruikt om oa de klompenmachine aan te drijven. De machine weegt ongeveer 8 ton en verbruikt ongeveer 300 kg steenkool per dag en een 500 liter water in volle arbeid. Wij zullen ze stoken op het treffen met ongeveer 1.5 a 2 kubieke pallettenhout. De klompenmachine is afkomstig uit Frankrijk en werd gebouwd in de jaren 192. Het is een gecombineerde machine, die de klompen uitwendig vorm kan geven en inwendig kan uithollen.”Leo Vandingenen van streekmuseum De Reinvoart in Loksbergen is blij met de focus op de klompenmakerij. “Dat was in de eerste helft van de vorige eeuw een belangrijke economische bedrijvigheid”, vertelt hij.”De firma Brems had toen bijna 180 ‘heulders’ in dienst, mannen die de buitenkant van de klompen sneden. Daar kwam nog heel wat ander personeel bij.”Oldtimerhappening Zelem, vandaag vanaf 10 uur, centrum Zelem. LW