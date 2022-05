Rusland schrapt leeftijdslimiet voor professionele soldaten, om “meer technische profielen in te zetten”

Rusland heeft de leeftijdslimiet geschrapt voor professionele soldaten, om zo meer burgerexperts te kunnen rekruteren in het kader van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

President Vladimir Poetin ondertekende een wet die toelaat dat ook mensen ouder dan 40 zich aanmelden voor het leger. Tot nu toe kon enkel wie tussen 18 en 40 jaar is in het leger gaan, voor buitenlanders lag de leeftijdslimiet zelfs op 30 jaar.

Rusland wil met de stap naar eigen zeggen meer technische specialisten kunnen rekruteren. Enkel zij mogen namelijk bepaalde precisiewapens bedienen “en uit ervaring blijkt dat men pas tegen 40 à 45 jaar een expert wordt”. Moskou zal mogelijk ook extra artsen, ingenieurs en communicatie-experts aannemen.

Volgens Oekraïense en westerse militaire experts heeft de oorlog in Oekraïne al een zware tol geëist aan de Russische kant. Er zouden volgens Oekraïne al 30.000 Russische soldaten gesneuveld zijn, de Britse overheid houdt het op 15.000 doden. Ter vergelijking: het Sovjetleger verloor in negen jaar oorlog in Afghanistan ongeveer 15.000 manschappen.

Rusland gaf slechts één keer zelf een balans: op 25 maart waren volgens Moskou al 1.351 Russische soldaten omgekomen.