Vicepresident Kamala Harris roept op tot verbod op aanvalswapens na schietpartij in Texas

Harris sprak de pers toe in Buffalo, New York, waar ze de begrafenis bijwoonde van een van de 10 slachtoffers van een schietpartij met racistisch motief eerder deze maand. Eerder deze week schoot een jongeman bovendien 21 mensen, onder wie 19 kinderen, in een basisschool in Uvalde, Texas. De discussie over wapengeweld is dan ook weer opgelaaid in de VS.

“Als het over wapengeweld gaat, zitten we niet te wachten tot een oplossing vinden. We zijn niet op zoek naar vaccins. We weten wat hiertegen werkt. Het gaat onder meer om een verbod op aanvalswapens”, zei Harris volgens CNN. “‘Zo’n wapen werd voor een specifiek doel ontworpen, om snel mensen te doden.”

Harris riep zaterdag ook op tot strengere backgroundchecks voor wie een wapen wil kopen. Ze wees erop dat het jaar nog maar amper half om is en dat er al meer dan 200 schietpartijen waren.

Verstrenging

Op de vraag of president Joe Biden overweegt om een decreet te ondertekenen indien het Congres geen degelijke wapenhervorming goedkeurt, gaf Harris geen antwoord. De president zei vorige week dat er op het uitvoerend niveau niet veel maatregelen te nemen zijn om de wapenwetten verder te versterken, maar dat hij in de plaats daarvan het Congres moet overtuigen om wetten goed te keuren.

En daar knelt het schoentje: heel wat Republikeinen willen geen verstrenging van de wapenwetgeving, omdat die ingaat tegen het recht op het dragen van een wapen. Ze vragen in de plaats daarvan een betere beveiliging van de scholen en een andere aanpak binnen de geestelijke gezondheidszorg.

President Biden trekt zondag naar Uvalde om er families van de slachtoffers te ontmoeten.