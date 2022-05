“Minstens 27 burgers gedood in oosten van Congo”

In Beni, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn minstens 27 burgers gedood door rebellen van ADF (archiefbeeld) — © AFP

Zaterdagochtend zijn in Beni, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, minstens 27 burgers gedood door rebellen van ADF. Dat melden het leger en waarnemers ter plaatse.

“Minstens 27 burgers zijn zaterdag gedood in het dorp Beu-Manyama, in de buurt van Mamove (in het territorium Beni, in Noord-Kivu). ADF zit vermoedelijk achter de aanval”, schrijft de Kivu Security Tracker (KST) op Twitter, die over waarnemers beschikt in de regio.

Toen het leger aankwamen waren al meer dan 10 burgers gedood met een machete, aldus een woordvoerder van het leger. “We hebben ze achtervolgd. Ik kan melden dat onze militairen zeven ADF-rebellen hebben geneutraliseerd. Een andere werd opgepakt tijdens een zoekactie.”

De moordpartij vond plaats na een maand van relatieve rust in Beni, waar het Congolese en Soedanese leger sinds eind november gezamenlijke operaties uitvoeren tegen de ADF-rebellen.

Vrijdag werden in het territorium Irumu nog 17 onthoofde lichamen aangetroffen, waarschijnlijk van mensen die ontvoerd werden door ADF.

De provincies Ituri en Noord-Kivu zijn al een jaar lang in staat van beleg, een uitzonderlijke maatregel waarbij het burgerbestuur is vervangen door leger en politie. Maar die heeft tot dusver geen einde gemaakt aan het geweld.

De gewapende groep ADF, die door terreurgroep Islamitische Staat wordt omschreven als zijn afdeling in Centraal-Afrika, wordt ervan beschuldigd achter de dood van duizenden burgers in Congo te zitten. De groep zou ook jihadistische aanslagen plegen in Oeganda.”