Soufiane Bouchikhi duikt tweede keer onder EK-limiet, maar ook nu zal het niet volstaan

Soufiane Bouchikhi is zaterdag vijftiende geëindigd op de European Cup 10.000 meter in het Franse Pacé. Hij dook met 28:08.49 al voor de tweede keer onder de EK-limiet, maar hij beschikt pas over de vijfde Belgische chrono.

Twee weken geleden liep Bouchikhi in Londen al naar 28:08.89, terwijl het voor het EK in München in augustus 28:15.00 vereist is. Zaterdag ging hij nog vier tienden sneller. Het probleem is echter dat er nog vier Belgen sneller zijn, terwijl er slechts drie atleten per land naar het EK mogen. Isaac Kimeli, Bashir Abdi, Simon Debognies en Robin Hendrix zijn allemaal sneller dan Bouchikhi. Het persoonlijk record van Bouchikhi staat op 27:41.20. Voor het WK in Eugene is 27:28.00 nodig.

De winst ging zaterdag in Pacé naar de Fransman Jimmy Gressier in een toptijd van 27:24.51. Bij de vrouwen won de Turkse Yasemin Can in 31:20.18. De Belgen, die in de B-reeks moesten aantreden, kwamen er niet aan te pas. Chloé Herbiet klokte 33:50.39, Nina Lauwaert 34:19.03.