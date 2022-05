Laura Gonzalez Escallon beste Belgische na dag twee Belgian Ladies Open

Met een tweede ronde in 70 slagen, twee onder par, is Laura Gonzalez Escallon zaterdag op de Naxhelet golfbaan in Wanze van de dertiende naar een gedeelde tiende plaats geklommen in het Belgian Ladies Open (Ladies European Tour/200.000 euro).

De 30-jarige Waals-Brabantse, die vrijwel het hele seizoen actief is op de Amerikaanse Epson Tour, putte in haar ronde vier birdies weg waartegen ze twee keer in de fout ging. Gonzalez Escallon bracht haar totaalscore op 141 slagen, zeven slagen meer dan de Zweedse Linn Grant, die alleen de leiding waarneemt.

Drie andere Belgische golfsters konden zich plaatsen voor de finaleronde. Manon De Roey, de nummer drie op de Ladies European ranglijst, klom dankzij een tweede ronde in 69 slagen van de 40e naar de 21e plaats op. Ook de piepjonge Savannah De Bock plaatste zich voor de ultieme ronde. De 16-jarige, die dag een afsloot op een gedeelde dertiende plaats, had voor haar tweede ronde wel 73 slagen nodig en zakte naar 31. Lien Willems, die vrijdag nog 75 slagen nodig had, deed nu vijf slagen beter, en steeg naar de 61e plaats.

De andere vijf Belgische deelneemsters konden zich niet plaatsen voor de finaleronde. Sophie Bert en Louise Cuyvers eindigde op een 93e plaats, Charlotte De Corte werd 101e, Ellen Smets 116e en Elise Bishop 120e.