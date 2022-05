Dylan Borlée strandt op één honderdste van persoonlijk record op 200 meter

Dylan Borlée is zaterdag bij de IFAM in Oordegem als zevende geëindigd op de 200 meter. Hij klokte 21.08 en kwam zo tot op één honderdste van zijn persoonlijk record.

Zondag loopt Borlée in het Franse Forbach zijn eerste 400 meter van het seizoen, maar eerst wilde hij in Oordegem nog eens de snelheid testen. “Ik moet zeggen dat het gevoel niet goed zat vandaag”, zei de Belgian Tornado na afloop. “De chrono is natuurlijk niet slecht, maar ik zou toch graag eens onder de 21 seconden duiken.”

De afgelopen maanden waren niet makkelijk voor Borlée. “Na de Spelen had ik het mentaal heel zwaar”, geeft hij toe. “De 400 meter vraagt enorm veel van het hoofd en na al die jaren begint dat door te wegen. De laatste maanden heb ik dan ook nog wat gezondheidsproblemen gekregen, waardoor ik nog weerstand mis. Op de 400 meter ga ik dat de komende weken wel voelen.”

De Tornado kan dit jaar op zowel het WK in juli als het EK in augustus mikken, met de aflossing en eventueel ook individueel, maar wil zich geen al te concreet doel stellen. “Ik ga het week per week bekijken en zie wel waar ik uitkom. Ik wil in deze fase van het seizoen alvast niets forceren, want het zal nog zwaar genoeg worden om in de zomer twee kampioenschappen af te werken.”

De winst op de 200 meter ging naar de Ier Robert McDonnell in 20.51. Bij de vrouwen waagde Camille Laus zich wél aan de 400 meter. Ze klokte 51.99, precies een halve seconde boven haar persoonlijk record.