WB triatlon: Claire Michel haalt top 10 in Arzachena, Arnaud Mengal eindigt als 15e

De Brit Jonathan Bronwlee en de Française Sandra Dodet hebben zaterdag in Arzachena op Sardinië de Italiaanse manche van de wereldbeker triatlon gewonnen. Claire Michel werd negende in de sprint bij de vrouwen, Arnaud Mengal finishte als 15e bij de mannen.

De tweevoudige olympische medaillewinnaar Jonathan Brownlee (3e in Londen en 2e in Rio) was de snelste loper in een groep van 4 vluchters die bij de wissel aankwamen. De Brit legde de 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen (met een klim van 1 kilometer aan een gemiddelde van 10 procent die 3 keer moest worden beklommen) en de 5 kilometer lopen af in 54:08. Hij had 16 seconden voorsprong op de Braziliaan Manoel Messias, voormalig wereldkampioen bij de junioren (54:24), en de Fransman Tom Richard (54:35).

Arnaud Mengal, die hersteld was van een virus in de luchtwegen, streed voor een finish in de top 10 maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de 15e plaats in 55:47, zijn beste resultaat tot nu toe in de wereldbeker, het tweede internationale niveau na de World Series. Dries Matthys, de tweede Belg die meedeed, kreeg een straf waardoor hij gediskwalificeerd werd.

Bij de vrouwen maakte Claire Michel haar comeback na een coronabesmetting. Na een goed zwemonderdeel kreeg de Brusselse tijdens het fietsen even voeling met de kopgroep, maar ze zakte vervolgens enkele plaatsen om als negende te finishen, in 1u01:13, 42 seconden achter winnares Dodet (1u00:31), die het haalde voor de Zwitserse Julie Derron (1u00:35) en de Braziliaanse Luisa Baptista (1u00:36). Jolien Vermyelen werd 18e (1u01:44) en Hanne De Vet 28e (1u03:42). Severine Bouchez finishte niet.

De volgende wereldbekeretappe staat gepland voor 18 en 19 juni in het Mexicaanse Huatulco.