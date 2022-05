Thibaut Courtois geniet na schitterende prestatie in Champions League-finale: “Ik krijg niet genoeg respect, zeker in Engeland”

Hij kwam, hij zag en hij overwon. Real Madrid won de Champions League-finale, maar dankt daarvoor in de eerste plaats doelman Thibaut Courtois. Na de mislukte poging in 2014 heeft hij nu acht jaar later zijn eerste Champions League beet, en daar genoot Courtois duidelijk van. “Dit is een beloning voor zoveel jaren hard werk.”

“Wij zijn de koningen van Europa”, sprak de doelman. “De Champions League winnen bij de club van mijn leven. Dit is een beloning voor zoveel jaren hard werk. Ik zei eerder al dat als Real Madrid finales spelen, dat ze die winnen. Ik sta nu aan de goede kant van de geschiedenis. Na die opmerking kreeg ik heel veel berichten op Twitter dat ik wel wat nederiger zou gemaakt worden, maar we hebben het toch gedaan.”

“We versloegen in deze campagne de beste clubs. Liverpool en Man City waren ongelofelijk dit seizoen. Ook vandaag was Liverpool erg goed. Maar wij hadden aan één kans genoeg en ik heb veel gestopt. Dit is mijn antwoord. Ik krijg soms niet genoeg respect. Zeker niet in Engeland. Daar kwam er altijd veel kritiek, ook na een goed seizoen”, sloot Thibaut Courtois zijn eerste reactie af. (Lees verder onder de Tweet)

Bij het Spaanse Marca liet Courtois nog een opvallende quote noteren. “‘Het spijt me voor mijn broer, die morgen gaat trouwen. En ik kan er niet bij zijn”, vertelde de doelman, die er ook nog aan toevoegde dat hij zijn redding op het schot van Mo Salah de lastigste vond. “Ik kan het niet geloven, om eerlijk te zijn. Niemand kon me vandaag mijn wens onthouden om de Champions League te winnen.”