Tandem Milan Thomas/Jonas Goeman schenkt België nieuwe zilveren medaille op EK para-cycling

De mannentandem Milan Thomas/Jonas Goeman heeft zaterdag op het EK para-cycling in Oostenrijk de zilveren medaille behaald in de wegrit.

Milan Thomas en Jonas Goeman moesten in Gaspoltshofen enkel het Nederlandse duo Tristan Bangma/Patrick Bos voorlaten. De Belgen konden zich wel troosten met de Europese vicetitel. De duo’s uit de Lage Landen trokken kort na de start meteen in de aanval en bouwden ronde na ronde hun voorsprong op het peloton uit. Met een voorsprong van zes minuten gingen beide tandems de laatste van tien ronden in. Daarin had het Belgische duo geen antwoord op een aanval van Bangma en Bos, die onze landgenoten op een half minuutje zetten en als eerste over de finish kwamen.

“We waren verrast dat we meteen zo’n afstand konden nemen en reden heel goed samen met het Nederlandse duo”, reageerde Milan Thomas. “De mannen waren wel echt sterk, het was afzien. Maar toch is het geweldig dat we de vice-Europese titel kunnen binnenhalen. Zeker na de teleurstelling van gisteren, waar we op 1 seconde van het podium eindigden in de tijdrit, voelt dit ongelooflijk.”

Bij de vrouwen eindigde de tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur, vrijdag nog goed voor brons in de tijdrit, naast het podium. De medailles waren voor Groot-Brittannië, Ierland en Polen. De Belgen eindigden op plaats vier.

Bij de fietsers, tot slot, eindigde Nils Verschaeren (C5) op de tiende plaats. Louis Clincke (C4) was betrokken bij een valpartij en moest opgeven. Ewoud Vromant haakte kort voor het EK af wegens ziekte.

Paralympic Team Belgium zit in Oostenrijk al aan vijf medailles. Naast het zilver voor Milan Thomas en Jonas Goeman van zaterdag schonken Tim Celen, Louis Clincke en Maxime Hordies in de tijdrit België het zilver. De vrouwentandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur veroverde het brons in de tijdrit.

Morgen/zondag staan de wegritten voor Tim Celen (T2) en Maxime Hordies (H1) nog op het programma.