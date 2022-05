MotoGP-rijder Marc Marquez moet opnieuw onder het mes aan rechterarm

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez, die in juli 2020 zijn rechterarm brak, zal volgende week opnieuw worden geopereerd aan zijn arm. Dat maakte hij zaterdag aan de vooravond van de Grote Prijs van Italië in het WK snelheid bekend.

“Ik word volgende week geopereerd. Sinds de blessure voel ik me erg ongemakkelijk. Ik realiseerde me dit seizoen dat ik het niet naar mijn zin heb. Ik heb veel pijn en race niet zoals ik wil”, zei de Spanjaard, zonder duidelijk te maken hoelang hij buiten strijd zal zijn.

De 29-jarige Marquez werd de voorbije periode niet gespaard van blessureleed en had dit voorjaar opnieuw last van diplopie (dubbelzien). De Spanjaard werd tussen 2013 en 2019 zesmaal wereldkampioen MotoGP. Hij miste het hele seizoen 2020 na een breuk in de rechterarm en daaropvolgende complicaties. Hij keerde in 2021 geleidelijk terug op het hoogste niveau, maar na een val op het einde van het seizoen begon het probleem van diplopie.