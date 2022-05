Evenaring van persoonlijk record op 200m vormt grote opsteker voor Nafi Thiam: “Dit geeft vertrouwen”

Het zijn maar kleine opstapjes naar de zevenkamp bij het WK in Eugene, de wedstrijdjes die Nafi Thiam dezer weken afwerkt. En toch was de opluchting van haar gezicht af te lezen toen ze in Oordegem haar persoonlijk record op de 200 meter evenaarde. Dat doet deugd na enkele maanden die in het teken stonden van een aanslepende rugblessure.

De chrono van Thiam in Oordegem: 24.37, precies even snel als haar drie jaar oude persoonlijk record. “Het is nog vroeg op het seizoen en ik wist niet goed wat te verwachten voor mijn eerste 200 meter van het jaar”, zei de tweevoudige olympische kampioene na afloop. “Ik voelde me wel goed en ben nooit stilgevallen, maar de laatste 50 meter kan nog beter. Daar was mijn houding niet helemaal top. Maar goed, een persoonlijk record bij een eerste poging van het seizoen, daar ben ik zeker tevreden mee. De 200 meter is niet mijn favoriete discipline, maar ik ben blij dat ik uit mijn comfortzone gekomen ben vandaag. Dit geeft wel vertrouwen.”

Roger Lespagnard, de coach van Thiam, heeft al een paar keer benadrukt dat er op de 200 meter nog veel punten te winnen vallen voor zijn poulain. “Er zijn overal punten te halen, want ik wil overal nog verbeteren, maar de loopnummers zijn altijd mijn zwakte geweest, dus hoop ik inderdaad nog progressie te maken”, zegt de Naamse daar zelf over. “Ik wil blijven werken aan mijn zwaktes en wil er een doel van maken om eens onder de 24 seconden te lopen op een 200 meter.”

Een nieuwe 200 meter staat er voor Thiam in principe niet meer op het programma in aanloop naar het WK atletiek in julli. “Ik wil de komende weken vooral nog een paar keer ver- en hoogspringen testen”, legt ze uit. “In die technische disciplines helpt het nog meer dan bij een loopnummer om in aanloop naar het WK af en toe een wedstrijdje mee te pikken.” Is de gevoelige rug van de zevenkampster dan al klaar voor de springnummers? “Nog niet, maar we hebben de planning zo gemaakt dat ik daar klaar voor moet zijn tegen de wedstrijden die op mijn planning staan.”

© Geert De Rycke

Niet druk maken

De enige wedstrijd die de komende weken met zekerheid op de planning van Thiam staat is de Gouden Spike in Leiden op 11 juni, waar ze de 100 meter horden met het verspringen combineert. Over andere wedstrijddeelnames is ze nog in overleg met haar coach en haar management. Haar eerste wedstrijd van het seizoen, vorige week in Lokeren, heeft alvast geen fysieke ongemakken opgeleverd. “Dat heeft geen enkel probleem veroorzaakt, maar het zijn ook niet de loopnummers die het meest belastend zijn voor de rug”, benadrukt de tweevoudige olympische kampioene. “Dat zijn vooral de springnummers.”

Terwijl Thiam voor Oordegem koos, gaat in het Oostenrijkse Götzis dit weekend de prestigieuze Hypomeeting door, de grootste zevenkamp ter wereld. Onder meer regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson komt er in actie. De olympische kampioene ligt er niet wakker van. “Ik zal de uitslagen wel eens bekijken, maar ik wil me niet druk maken over de vorm van de concurrentie. De focus ligt op mezelf”, besluit ze.

EK-limiet voor Van de Velde

Thiam was niet de enige die sterk presteerde in Oordegem. De nog maar 22-jarige Tim Van de Velde liep op de 3.000 meter steeple een persoonlijk record van 8:27.37, waarmee hij onder de limiet dook voor het EK atletiek in augustus in München. Daarvoor was 8:30.00 vereist. Voor het WK is 8:22.00 nodig.