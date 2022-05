Amaury Capiot sprint naar Belgische ritzege in Boucles de la Mayenne

De Limburger Amaury Capiot (Team Arkéa Samsic) heeft zaterdag de derde etappe gewonnen van de Boucles de la Mayenne, een Franse vierdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Hij was de snelste in een oplopende groepsprint.

In een etappe van 188 kilometer tussen Saint-Berthevin en Château-Gontier liet Greg Van Avermaet zich onderweg zien. De voormalige olympische kampioen maakte deel uit van een kopgroep van acht renners die pas na honderd kilometer wegreed uit het peloton. Daarin zaten verder ook Anthony Turgis, Connor Swift, Joel Suter, Thibault Ferasse, Niklas Larsen, Vinicius Rangel en Morne Van Niekerk.

Pas in het ingaan van de slotkilometer slaagde het peloton erin de vlucht van Van Avermaet en co. weer tot de orde te roepen, waarna een sprint op de oplopende finishstrook zou beslissen over ritwinst. De 28-jarige Capiot, zoon van oud-renner Johan Capiot, haalde het daarin voor de Noor Kristoffer Halvorsen en de Spanjaard Juan José Lobato, goed voor zijn tweede seizoenszege na de Grote Prijs van Marseille bij het begin van dit seizoen.

In het klassement heeft de Franse leider Benjamin Thomas nog drie seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger Benoit Cosnefroy. De Boucles de la Mayenne eindigt zondag met een etappe van 180 kilometer tussen Martigné-sur-Mayenne en Laval.

© photo Marc Van Hecke

“Deze keer wel mijn sprint kunnen doen”

“Ook donderdag had ik eigenlijk al goede benen”, blikte Capiot terug. Pas diep in de finale van de 188 kilometer lange derde etappe sloot het peloton terug aan bij een kopgroep van acht, met daarin onder meer Greg Van Avermaet. “Met Connor (Swift) had onze ploeg een troef mee in die vlucht, in een poging tijd goed te maken voor het klassement. Maar in de laatste kilometer keerden we terug”, vertelde de 28-jarige Capiot na zijn overwinning.

“Ik besliste mijn sprint op 250 meter van de streep aan te gaan, zodat ik niet ingesloten geraakte. In de donderdagrit had ik ook al goede benen, maar toen kon ik die niet ten volle tot uiting laten komen. Vandaag kon ik wel mijn sprint plaatsen, mijn inspanning doen, en dat was genoeg voor de overwinning. Buitengewoon om hier te kunnen winnen.”

Ondanks zijn lange rij ereplaatsen is Capiot - de zoon van oud-prof Johan Capiot - geen veelwinnaar. Eerder dit seizoen eindigde hij al tienmaal in de top tien, maar mocht hij enkel juichen in de Grote Prijs van Marseille, zijn eerste profzege op UCI-niveau.