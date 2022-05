Nog geen titelfeestje voor Bocholt, belle moet over kampioenschap beslissen

Een belle moet over de Belgische titel in het handbal beslissen. Bocholt leed zaterdag in Visé een pijnlijke 20-19-nederlaag. De Damburgers hebben precies over een week in Visé een tweede kans om hun titel te verlengen.

Bocholt was in de BENE-League één van de best afwerkende ploegen. Dertig doelpunten per wedstrijd scoren lukte haast met de vingers in de neus. Maar daar was zaterdagavond in Visé niets van te merken. De Luikse defensie gaf - zeker in de eerste helft - geen krimp en doelman Plessers stond als een huis. Twaalf stops liet de Visé-doelman noteren. Bocholt kwam aanvallend in de eerste helft niet in het stuk voor, verdedigend deden de Damburgers het meer dan behoorlijk. Ze incasseerden in de eerste periode ook maar twaalf doelpunten maar bij een 12-6-score halverwege mochten Bocholt zich terecht zorgen beginnen maken.

© Dick Demey

Spanning

Dat was nog meer het geval bij 14-6 na twee treffers van Brixhe. Tijd voor Lenders om Spooren wat rust te gunnen en Valkenborgh in te brengen. En het was de kapitein die zijn ploeg op sleeptouw nam. Bij 15-14 (43’) hadden we plots weer een wedstrijd. De thuisploeg liep weer even weg tot 17-14. Via Glorieux en Spooren kreeg Bocholt toch weer aansluiting, 18-17 (52’). Spooren zorgde nog voor de 18-18, Leroy ranselde twee strafworpen uit zijn doel maar ook Rola van Bocholt miste vanop de stip en deed dat nog eens over op de flank. Bello deed uiteindelijk met twee treffers de boeken dicht voor de Limburgers, 20-19.

© Dick Demey

“Natuurlijk komt dit verlies hard binnen”, weet coach Lenders. “De eerste helft was er één om heel snel te vergeten maar aan onze tweede helft moeten we ons optrekken. Uiteraard kruipt zo’n extra trainingsweek in de kleren maar daar moeten we ons niet achter verschuilen. Voor Visé zijn de omstandigheden dezelfde.”

© Dick Demey

VISE: Plessers, Delatte, Brixhe 6, Carvalhais, Gava 1, Ranc, Destexhe, Massat, Nguema 2, Vancosen 2, Boyon, Delbouille, Hougardy , Kedziora 6, Bello 2, Hadzic 1.

BOCHOLT: Leroy, Gijbels, Winters 3, Jaeken, Wauters, Glorieux 1, Spooren 5, Valkenborgh 4, Lamers, Driesen 1, Roelants, Claessens 2, Rola 1, De Beule 2.