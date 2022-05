800 fans juichen Thibaut Courtois toe op de markt in Bilzen

Thibaut Courtois strijdt zaterdag met Real Madrid voor zijn eerste Champions League toe te voegen in zijn rijkgevulde prijzenkast. In zijn thuisgemeente Bilzen kwamen 800 fans samen om hem naar de overwinning te schreeuwen.

Onder andere Stijn Stijnen, Thomas Buffel en Luc Nilis zijn vol lof over Courtois. Dat hij straks met 14 bekers kan pronken, vinden ze van wereldklasse. “Zijn cool en nuchtere blik zijn ongetwijfeld zijn troeven”, aldus zijn collega-vrienden.

© joge

voor deze vriendenploeg en Real-fans gaat de winst naar de ploeg van Courtois: “4-0”. Voor Axana, die de vlag heeft omgegespt, wordt een winst van 3-1. — © joge

Tussen de vele vaak ‘tijdelijke’ Real supporters op de markt in Bilzen ook enkele Liverpool supporters. “We zijn van Maastricht naar hier gekomen. Stiekem hopen we dat Liverpool wint, al gaan we dat hier in Bilzen niet te hard schreeuwen”, lacht de Nederlandse Chantal. Waarom Liverpool? ”Omdat de Nederlandse Virgil van Dijk bij Liverpool speelt. Een klassespeler en sterke verdediger. Maar stiekem hebben we nu ook wel een boontje voor Real Madrid. Zeker nu we hier staan tussen zoveel Courtois-fans. Prachtig dat de stad dit doet voor hun sterspeler.”

© joge

Mathias Buysmans en zijn maten hebben zin in een wervelend voetbalfeestje. — © joge

© tp

De spanning is te snijden in Bilzen:

© tp

© tp

© tp